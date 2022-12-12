Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за дождя и мокрого снега

Более 50 авиарейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 50 авиарейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий: в городе идет мокрый снег и дождь. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации на утро понедельника (08:40), в Шереметьево задержали 25 рейсов, еще один самолет отменили, во Внуково не могут улететь пассажиры 11 рейсов, два самолета отменили. Кроме того, в Домодедово задерживается 21 вылет, а четыре рейса и вовсе отменили. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что около 300 бригад и 290 единиц спецтехники дежурят на улицах Москвы из-за сверхинтенсивных осадков. В понедельник в столице ожидаются дожди, мокрый снег и до +5 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Вильфанда, 12 декабря погода будет соответствовать норме конца октября-начала ноября.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказывает, что происходит с российским автопромом и рынком машин. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!