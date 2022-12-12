Единый проездной абонемент для школьников, студентов и аспирантов выпустят в Москве

Единый проездной абонемент для школьников, студентов и аспирантов появится в Москве Фото: mos.ru

С 2 января 2023 года школьники, студенты и аспиранты смогут перейти на новый, более удобный проездной абонемент. Он будет давать льготы сразу на все виды городского общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Новый льготный проездной появится в столице по поручению Сергея Собянина. Получить его смогут все учащиеся: школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры. Поездки станут выгоднее более чем для 20% пассажиров из этой категории.

Новый абонемент будет выпущен в двух видах: на 30 и 90 дней. Он позволит сэкономить учащимся столичных учебных заведений более 70 млн рублей за год.

Билет на 30 дней экономит держателю 55 рублей, а на 90 дней – 155 рублей. При этом раздельные абонементы на разные виды транспорта останутся.

Новый проездной «записывается» на карту москвича. При этом каждый раз студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры должны будут предъявлять в транспорте студенческий билет.

В период перевыпуска карт их держатели смогут получить временные билеты в сервисном центре «Московский транспорт». Для этого понадобится паспорт, номер заявки на перевыпуск, а также справка из учебного заведения или студенческий билет.

Льготный абонемент можно приобрести в приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы», кассах Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также в автоматах на остановках наземного транспорта. Сделать это можно за 10 дней до истечения срока действия предыдущего и позже.

Ранее KP.RU писал, что акцию «Время ранних» в столице продлили до марта 2023 года. В утренние периоды до часа пик поездки на метро стали еще выгоднее.