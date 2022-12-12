«Аэроэкспрессы» до терминалов В и С Шереметьево будут ходить на 15 минут быстрее

Поездка от ТПУ «Окружная» до аэропорта занимает 35 минут, а от Белорусского вокзала – 50 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника «Аэроэкспрессы» начали курсировать до северных терминалов аэропорта Шереметьево напрямую по обновленному маршруту. Интервалы движения поездов сократились на 15 минут, сообщили в пресс-службе МЖД.

Движение организовали по новому ж/д участку «Лобня – аэропорт Шереметьево». Железнодорожники построили съезд протяженностью около 1 км со стрелочным переводом, что позволяет двигаться составам со скоростью 80-90 км/ч. Поезда направляются сразу к терминалам В и С без заезда в Южный терминал. Теперь поездка от ТПУ «Окружная» до аэропорта занимает 35 минут, а от Белорусского вокзала – 50 минут.

«Аэроэкспрессы» по-прежнему будут ходить каждые 30-40 минут как в сторону аэропортов, так и обратно. Путь от поезда до стоек регистрации в Шереметьево займет 5 минут.

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