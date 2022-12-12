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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:32

На Болотной набережной в Москве с 15 декабря ограничат движение почти на три месяца

Работы по реконструкции инженерных сетей продлятся до марта 2023 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Данное ограничение будет действовать до 11 марта 2023 года

Данное ограничение будет действовать до 11 марта 2023 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 декабря 2022 года на Болотной набережной будет ограничено движение транспорта. Данное ограничение будет действовать до 11 марта 2023 года, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

В связи с работами по ремонту инженерных сетей, а также их реконструкции, одна полоса будет круглосуточно закрыта для движения. Ей станет участок Болотной набережной в районе дома №15 строение 3.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс столицы призвал водителей использовать общественный транспорт вместо личного. Такая рекомендация появилась в связи с непростыми погодными условиями. В ряде популярных направлений Москвы наблюдается затруднение дорожного движения. А именно на МКАД в районе улицы Верхние поля, на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей просят быть осторожными на дорогах и не создавать аварийных ситуаций.