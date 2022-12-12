На Болотной набережной в Москве с 15 декабря ограничат движение почти на три месяца

Данное ограничение будет действовать до 11 марта 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 декабря 2022 года на Болотной набережной будет ограничено движение транспорта. Данное ограничение будет действовать до 11 марта 2023 года, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

В связи с работами по ремонту инженерных сетей, а также их реконструкции, одна полоса будет круглосуточно закрыта для движения. Ей станет участок Болотной набережной в районе дома №15 строение 3.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс столицы призвал водителей использовать общественный транспорт вместо личного. Такая рекомендация появилась в связи с непростыми погодными условиями. В ряде популярных направлений Москвы наблюдается затруднение дорожного движения. А именно на МКАД в районе улицы Верхние поля, на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей просят быть осторожными на дорогах и не создавать аварийных ситуаций.