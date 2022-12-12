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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:42

Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Движение затруднено на МКАД, Каширском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Столичных автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров

Столичных автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дептрансе Москвы порекомендовали автомобилистам в часы пик пересесть на общественный транспорт. В столице идет дождь и мокрый снег, к вечеру возможно образование гололедицы.

«Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем», - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент движение затруднено на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Верхние Поля, на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. Столичных автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. За рулем также не стоит отвлекаться на смартфон.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал октябрьское тепло в Москве 12 декабря 2022 года. Столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов. Ожидаются атмосферные осадки в виде мокрого снега и дождя. Из-за непогоды более 50 рейсов в столичных аэропортах задержали и отменили.

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