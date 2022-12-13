Москвич украл смартфон у спящего пассажира в вагоне метро на Замоскворецкой линии

Злоумышленник причастен к двум аналогичным кражам в подземке Фото: МВД Медиа

В Москве задержали серийного похитителя мобильных телефонов. Им оказался 34-летний житель столицы, сообщили на сайте «МВД Медиа».

В полицию столичного метрополитена с заявлением о краже обратился 35-летний житель Подмосковья. Утром в вагоне поезда на Замоскворецкой линии мужчина уснул, в этот момент неизвестный выхватил из его рук смартфон. Потерпевший попытался догнать вора, но тот затолкнул его в вагон и скрылся. Материальный ущерб составил 98 тысяч рублей.

Злоумышленника поймали на Ярославском вокзале. Правоохранители установили, что он причастен к двум аналогичным кражам телефонов в вагонах на зеленой ветке метро. Сумма материального ущерба – 75 тысяч рублей. Все украденные гаджеты мужчина продавал. Полицейские ищут похищенное имущество, чтобы возвратить его законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что рецидивист украл телефон у 76-летней москвички в вагоне метро на станции «Нагорная». Сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей. Грабителя задержали.