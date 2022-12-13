Сильный снегопад 14 декабря в Москве прогнозирует специалист гидрометцентра Марина Макарова

Уже 15 декабря жителей Москвы могут ожидать метели Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 декабря в Москве ожидается сильный снегопад, а уже 15 числа жителей столицы могут ожидать метели. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

Во второй половине дня 14 декабря уже будет наблюдаться отрицательная температура. Значения могут доходить до -5 градусов ночью. Вечером наберет обороты сильный снегопад, а на дорогах могут наблюдаться снежные заносы.

На дорогах может образоваться сильная гололедица.

Южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду днем, сменится юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что высота снежного покрова в Москве может увеличиться на восемь сантиметров к концу суток 13 декабря. Мокрый снег с дождем сменятся обильным снегопадом. Из-за осадков ухудшается видимость на дорогах, поэтому водителей призывают соблюдать дополнительный меры безопасности и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.