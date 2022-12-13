Ездил без прав и уже был судим: стали известны подробности о личности водителя, который сбил пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве

Мужчина сел за руль в состоянии опьянения, срок действия его водительского удостоверения истек Фото: прокуратура Москвы

В Москве задержали водителя, который сел за руль в состоянии опьянения и сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 38-летняя женщина и 33-летний мужчина пересекали проезжую часть на разрешающий знак светофора. В этот момент их сбил автомобилист на «Ленд Ровер». Водитель скрылся с места ДТП, его удалось поймать на Звенигородском шоссе. Пострадавшие попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как выяснилось, мужчина сел в автомобиль без прав, срок действия его водительского удостоверения истек. Он взял машину без разрешения владельца в ангаре на 1-м Красногвардейском проезде, где работал охранником. Ранее мужчина был судим. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении виновника аварии под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что грузовик врезался в автомобиль прикрытия ЖКХ на 107-м километре МКАД. Были перекрыты две полосы движения из пяти.