Мужчина спрятал 60 тыс. долларов в котлеты и попытался их пронести через таможню в Домодедово

Фото:пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)

Домодедовские таможенники задержали пассажира рейса Худжанд (Таджикистан) - Москва, который намеревался незаконно провести 60 тысяч долларов. Валюту обнаружили в его чемодане, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Мужчину остановили, когда он хотел пройти через «зеленый» коридор. 29-летний россиянин спрятал купюры в фольгу среди котлет и других мясных деликатесов. В действиях пассажира усматривают признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Ему грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенной валюты или лишение свободы сроком до четырех лет.

Пассажир спрятал деньги в фольгу и положил их среди колет и мясных деликатесов. Фото:пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)

Ранее KP.RU сообщал, что пассажир из Стамбула попытался провезти через таможню в Шереметьево 117 складных ножей. Стоимость задержанного товара составила 3,4 млн рублей.