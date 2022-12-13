МЧС предупреждает москвичей о сильном снегопаде 13-14 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Москвы предупреждают о мощном снегопаде, который ожидается с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря. Всю ночь снег будет сыпать в таком количестве, что к утру сугробы вырастут на 13-15 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

При сильном снегопаде сохранится гололедица, которую прикроет снежным покровом, поэтому на улицах вырастет травмоопасность. Спасатели призывают водителей снизить скорость езды до минимально возможной, отказаться от резких поворотов и манёвров, соблюдать большую дистанцию до следующего впереди автомобиля и не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.

К пешеходам также стандартные просьбы - не оставлять детей без присмотра и избегать шатких конструкций. Не стоит прятаться от непогоды под деревьями и возле стен зданий. Также стоит обходить стороной рекламные щиты.

Ранее KP.RU сообщал о том, что могучий снегопад 14 декабря спрогнозировала эксперт Гидрометцентра Марина Макарова, подробно описав что ждёт москвичей в среду.