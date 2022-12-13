Дима Билан поздравил с наступающим Новым годом семью из Люберец, взявшую под опеку 9 дети из ДНР

Фото: телеграм-канал подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишиновой

Российский певец Дима Билан и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравили с наступающим Новым годом семью из Люберец, которая приняла на воспитание девять детей из ДНР. Вместе с ними в роли Деда Мороза побывала и детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Ездили в Люберцы, где живет одна большая семья, приютившая девять детей из Донецка. Мы приехали, чтобы посмотреть, как ребята устроились и, конечно, исполнить их мечты», — написала она в своем телеграм-канале.

Билан подарил ребятам необходимые для учебы компьютеры и принтеры, а также телевизор, велосипеды, самокаты и сладости. Также артист станцевал с детьми и исполнил для них одну из своих самых популярных песен.

Больше месяца назад губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Ксения Мишонова встретили детей в аэропорту. А сейчас ребята из Донецкой Народной Республики уже обрели семью.

Ранее KP.RU сообщал, что ветеранские организации Москвы, ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве.