Жителям Москвы показали перспективную карту метро и МЦД до 2030 года

В НИИ «МосТрансПроект» выпустили новую схему развития метро и МЦД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новую карту развития столичного метро и Московских центральных диаметров (МЦД) выпустили в НИИ «МосТрансПроект». Перспективную схему опубликовал директор ведомства Владимир Титов в своем телеграм-канале.

«На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ», — написал он.

Так, в столичном метрополитене появится несколько новых станций. Например, на Кольцевой линии построят станцию «Суворовская» и пересадку на нее с «Достоевской», а в 2023 году на Люблинско-Дмитровскую линию продлят до остановочного пункта «Физтех». В следующем году также сомкнется БКЛ. Немного позднее – в 2027 году – Арбатско-Покровская линия протянется до Гольяново, а на Солнцевской линии сделают станцию до аэропорта Внуково.

Запуск МЦД-2 планируется в 2025-2027 годах. Новый диаметр построят из Домодедово через Пушкино, Фрязино и Щелково. Также возведут «черную» ветку метро от станции «ЗИЛ» до Троицка. А после 2028 года специалисты откроют Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии подземки.

Перспективная карта метро и МЦД до 2030 года

Ранее KP.RU сообщал, что эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии закроют на ремонт до 21 февраля 2023 года.