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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 15:37

Один человек погиб и двое госпитализированы после ДТП в Новой Москве

В больницу увезли молодых людей 14 и 18 лет
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Сергей КУДРИН
Один человек погиб и двое госпитализированы после ДТП в Новой Москве

Один человек погиб и двое госпитализированы после ДТП в Новой Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

13 декабря в Новой Москве произошло серьёзное ДТП. На улице Александра Печерского, 22, в поселении Первомайское, столкнулись два автомобиля. Как подтвердили KP.RU в правоохранительных органах, один человек погиб и двое госпитализированы.

По предварительным данным, из-за столкновения погиб один человек. Ещё двоих - 14-летнего подростка и девушку 18-ти лет увезли в больницу с травмами. О погибшем пока ничего не известно. Вероятной причиной происшествия могут быть лихачи - местные жители заявляют о том, что в Первомайском периодически гоняют транзитные водители.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы указали, что участок дороги на Александра Печерского в Первомайском полностью перекрыт из-за столкновения двух автомобилей. Проехать нельзя в обоих направлениях, поэтому объехать место происшествия можно только по дублёрам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что появились новые подробности о ДТП на Олимпийском проспекте в Москве, когда водитель иномарки сбил двоих пешеходов и скрылся с места происшествия.