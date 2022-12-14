В Москве образовались пробки 10 баллов из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада москвичей призвали отказаться от использования личного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Москвы наблюдают девяти- и десятибалльные пробки. Такая загруженность в утренний час пик вызвана сильным снегопадом и гололедицей, рассказали в дептрансе столицы. Москвичей попросили отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом.

Отмечается, что снегопад и гололедица привели к снижению общих скоростей дорожного потока. Также в городе произошло несколько мелких аварий. Кроме того, затруднение движения связано с ведением дорожных работ.

— Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — говорится в сообщении дептранса.

Тех, кто решит все же поехать на личном авто, просят быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать необязательных маневров и резких торможений. Особенно осторожно стоит ехать на съездах с мостов и эстакад.

Напомним, KP.RU ранее сообщал, что из-за гололедицы на МКАДе образовалась пробка из грузовых машин. Транспорт не может заехать на подъемы.