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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:49

В Москве образовались пробки 10 баллов из-за сильного снегопада

Жителей столицы просят отказаться от поездок на личном транспорте
Мила ГЕНЬ
Из-за сильного снегопада москвичей призвали отказаться от использования личного транспорта

Из-за сильного снегопада москвичей призвали отказаться от использования личного транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Москвы наблюдают девяти- и десятибалльные пробки. Такая загруженность в утренний час пик вызвана сильным снегопадом и гололедицей, рассказали в дептрансе столицы. Москвичей попросили отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом.

Отмечается, что снегопад и гололедица привели к снижению общих скоростей дорожного потока. Также в городе произошло несколько мелких аварий. Кроме того, затруднение движения связано с ведением дорожных работ.

— Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — говорится в сообщении дептранса.

Тех, кто решит все же поехать на личном авто, просят быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать необязательных маневров и резких торможений. Особенно осторожно стоит ехать на съездах с мостов и эстакад.

Напомним, KP.RU ранее сообщал, что из-за гололедицы на МКАДе образовалась пробка из грузовых машин. Транспорт не может заехать на подъемы.