Двое приезжих избили и ограбили малознакомых парней на Татарской улице в Москве

Двое приезжих избили и ограбили малознакомых парней в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в грабеже. Ими оказались приезжие молодце люди возрастом 21 и 26 лет. Мужчины завязали конфликт с потерпевшим и его знакомым, после чего избили молодого человека и украли его телефон. О произошедшем рассказали в столичном ГУ МВД России.

Оперативники установили, что двое злоумышленников познакомились с потерпевшим и его знакомым на одной из станций метро. После этого они пошли вслед за молодыми людьми и в магазине на Татарской улице начали с ними конфликт. Разборки продолжились на парковке возле дома. Один из злоумышленников напал на оппонента, ударил его по лицу и сбежал, прихватив чужой телефон. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали, их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее KP.RU писал, что в столице рассмотрят дело пятерых грабителей, которые ворвались в чужую квартиру и обчистили ее. В это время там находился подросток, которого запугали и закрыли в одной из комнат. Стоимость награбленного составила превысила 3,5 млн.