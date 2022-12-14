Грядущие выходные 17-18 декабря в Москве пройдут морозно и со снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье, 17-18 декабря, в Москве будет морозно и снежно. При этом оба этих спутника зимы поделились по дням - в субботу будет больше снега, а в воскресенье - холода. Об этом заявила главный эксперт столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в беседе с РИА Новости.

Так, в субботу москвичей ожидает температура -3...5 градусов, а также небольшой, а местами и умеренный, снегопад. А вот в воскресенье снега почти не будет, зато температура снизится до -5...9 градусов по Цельсию. По словам Поздняковой, ожидаемая погода будет ниже климатической нормы, а ветер сменится на северный.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве впервые за долгое время начались десятибалльные пробки. Причиной плотных заторов стал снегопад, заваливший дороги и создавший множество аварийных ситуаций, в которых водители вынуждены водить аккуратно и медленно. Жителей города просят отказаться от поездок на личных автомобилей.