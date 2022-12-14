Жители Москвы чаще всего передают в штабы благотворительной помощи сладкие новогодние наборы Фото: Анна СОБОЛЬ

Чаще всего для детей из новых территорий России в штабы «Москва помогает» передают новогодние наборы со сладостями. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы.

На данный момент больше всего коробочек и пакетиков с конфетами собрали штабы на площади Славы в Кузьминках, в сквере на улице Хачатуряна в Отрадном и на улице Митинской.

Второе место среди самых популярных подарков для детей занимают игрушки. Больше всего их принесли на улицу Сухонскую в Южном Медведково.

Также часто люди приносят и книжки. Лидерами по их сбору стали штабы на улицах Митинская, Перерва в Марьино Святоозерская в районе Косино-Ухтомский.

Для военнослужащих неравнодушные москвичи же предпочитают приносить теплые носки. Больше всего их собрали на улице Перерва и площади Славы.

Пункты сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает» открылись 9 декабря на 19 площадках «Московских сезонов».

Ранее KP.RU писал, что москвичи собрали более 900 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.