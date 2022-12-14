«Аэроэкспресс» отменил часть поездов в аэропорт Внуково 17 и 18 декабря из-за плановых работ Фото: «Аэроэкспресс»

В «Аэроэкспресс» рассказали об изменениях в расписании поездов на Внуковском направлении 17 и 18 декабря. Из-за плановых работ на железной дороге в эти дни часть рейсов до аэропорта будут отменены.

В субботу, 17 декабря, начиная с 17:00, не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, а также поезда в 15:00. Обратные рейсы будут отменены в 14:00, а также все после 16 часов вечера и до конца дня.

Воскресные поезда не будут ездить до 13:00 включительно в аэропорт, обратно — до 12:00.

Терминал «Аэроэкспресс» в эти периоды на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме.

С 14 часов дня поезда «Аэроэкспресс» с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 13:00.

Во время отмен компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

Напомним, ранее KP.RU писал об аналогичных корректировках расписания «Аэроэкспрессов» на направлении к аэропорту Шереметьево. Проведенные в эти периоды работы помогли сделать рейсы быстрее на 15 минут.