Коронавирус за сутки выявили у 1847 москвичей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Москве выявили 1847 случаев коронавируса, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Также за последние 24 часа помощь врачей понадобилась 211 больным с подтвержденным диагнозом, их госпитализировали.

При этом 13 декабря выздоровел 1701 житель Москвы. К сожалению, 15 человек с болезнью не справились и скончались.

Днем ранее в столице был выявлен 1081 случай заболевания коронавирусом. 244 пациентов отправили в городские стационары. Число летальных случаев было таким же, как и 13 декабря — 15 человек.

Всего с начала пандемии в столице выявили уже более 3 млн 275 тыс. случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью почти 3 млн 81 тыс. из них. За все время Covid-19 унес жизни 47211 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинные меры в аэропорту Внуково. Такое решение было принято из-за распространения гриппа и ОРВИ.