Профессор Онищенко призвал москвичей отказаться от массовых гуляний из-за бушующего гриппа гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал жителей Москвы не выходить на гуляния в центр города в период новогодних праздников. Это время лучше провести с семьей, считает он. Так снижаются риски подхватить грипп. Слова профессора передает ТАСС.

Академик РАН отметил, что не считает массовые гуляния в праздничные выходные хорошей идеей. Такой отдых грозит ростом показателей заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусами.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России за неделю вырос на 35,4 процента. «Лидирует» по заражаемости свиной грипп.

Напомним, KP.RU писал, что коронавирус за сутки выявили у 1847 москвичей. Большинство пациентов лечатся амбулаторно, но сложные случаи тоже встречаются. Так, 13 декабря с ухудшением самочувствия госпитализировали 211 человек.