Сбивший двух пешеходов в центре Москвы водитель Land Rover арестован до 13 февраля 2023 года Фото: прокуратура Москвы

Водитель иномарки Land Rover, сбивший 13 декабря на Олимпийском проезде в Москве двух пешеходов, был помещён под стражу до 13 февраля 2023 года по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Во время заседания суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в том что натворил, попросил прощения у пострадавших и их близких. Однако в то же время попросил не заключать его под стражу, а поместить на время расследования под домашний арест.

Обвинение водителю предъявили по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (вождение в пьяном виде без прав, бегство с места ДТП и тяжёлые повреждения, нанесённые по неосторожности). Ещё одно уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), но прокуратура изъяла его для прикрепления к уголовному делу о ДТП.

По словам самого обвиняемого, он покинул место происшествия из-за того что испугался. Его быстро задержали на Звенигородском шоссе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что у сбившего пешеходов на Олимпийском проезде водителя не было прав, во время наезда на людей он был пьян, и ранее уже оказывался судим. Машина также ему не принадлежала.