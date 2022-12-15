Снег, порывистый ветер и до -5 градусов ожидаются в Москве 15 декабря 2022 года

В столице прогнозируется метель и мороз до трех-пяти градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 15 декабря, прогнозируется облачная и снежная погода. Местами возможна метель, гололедица. Днем температура воздуха опустится до трех-пяти градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы. Влажность – 82%. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду, а ночью – 17 метров в секунду.

Ночью характер погоды практически не изменится: будет идти снег, сохранится гололедица, а столбики термометров покажут -7…-5 градусов. Ожидаются снежные заносы и метель. Днем 16 декабря в столице будет около -2…0 градусов. Ветер немного утихнет – 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что следующая неделя в столичном регионе начнётся с ясного неба и сильного мороза. В Москве ночью похолодает до -11…-16 градусов, а в Подмосковье – до -20 градусов.