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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:09

Мужчина с ножом напал на пассажира в метро Москвы и отобрал у него телефон

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел вечером в вагоне поезда, следовавшего от станции «Жулебино» до станции «Котельники»

Инцидент произошел вечером в вагоне поезда, следовавшего от станции «Жулебино» до станции «Котельники»

Фото: МВД Медиа

Сотрудники полиции столичного метрополитена задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажира. Им оказался 43-летний житель Подмосковья, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел вечером в вагоне поезда, следовавшего от станции «Жулебино» до станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. Злоумышленник подошел к 22-летнему парню, выхватил из его рук смартфон, а затем стал угрожать потерпевшему ножом. Молодой человек сообщил о нападении по экстренной связи «пассажир-машинист».

На место прибыли правоохранители, агрессивного мужчину поймали. У задержанного изъяли нож. Похищенный телефон в ближайшее время вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемый получил только запрет на совершение определённых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что москвич украл смартфон у спящего пассажира в вагоне метро на Замоскворецкой линии. Злоумышленника задержали. Как выяснилось, он причастен к двум аналогичным преступлениям.