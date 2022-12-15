За сутки в Москве выявили 1692 новых заболевших коронавирусом

За сутки в Москве выявили 1692 новых заболевших COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 15 декабря в Москве выявили 1 692 новых заболевших коронавирусом. В целом, за всё время пандемии в столице России переболели 3 276 774 человека, о чём сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Из 1 692 новых пациентов с диагностированным ковидом 157 человек пришлось госпитализировать, так как их состояние не позволяло лечиться на дому. После проведённых экспертиз были подтверждены ещё 14 смертей от коронавируса. Всего Москва потеряла из-за этой болезни 47 225 жителей.

Из хороших новостей - 1 463 человека за те же сутки пошли на поправку, полностью вылечившись от заболевания. Начиная с 2020 года, полный курс лечения успешно прошли в Москве 3 082 415 человек.

Москва по-прежнему находится в красной зоне заболеваемости коронавирусом ввиду плотности населения. Напомним, такой статус присваивается городу со 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 14 декабря в Москве ситуация была чуть хуже - заболели 1 847 жителей, и 211 пришлось положить в больницы.