В Москве 15 декабря объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра вечером 15 декабря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гидрометцентр до 9 утра 16 декабря объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Предупреждение начнет действовать с 15 часов 15 декабря в столице и на час раньше в Московской области — с 14:00. Сообщается, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Также до 22 часов вечера пятницы москвичей, жителей области и гостей региона предупреждают о гололедице.

Ранее KP.RU писал, что сегодня, 15 декабря, в Москве ожидают снег и порывистый ветер. Местами возможна метель, гололедица. Днем столице прогнозируют от минус трех до пяти градусов ниже нуля. Ночью температура опустится на пару градусов — до минус семи. Также метеорологи считают, что в темное время суток ветер усилится, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.