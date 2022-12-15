Москвичи смогут пожениться на выездных площадках теперь и в будние дни в 2023 году

В 2022 году около 300 пар заключили брак во время мини-круизов на речных трамвайчиках Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в 2023 году заключить брак на выездных площадках можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будни. Столичные ЗАГСы уже принимают заявления от влюбленных, сообщили на сайте мэрии города.

Женихам и невестам доступен выбор свыше чем из 8 тысяч локаций. Торжественные церемонии в рамках проекта «Новые адреса счастья» проводят в особняках, башнях «Москва-Сити», на стадионах, в усадьбах, парках, на воде и даже под землей – в столичной подземке. Такой услугой воспользовались свыше 35 тысяч пар.

В 2022 году самой популярной площадкой для бракосочетаний стал особняк Спиридонова, там поженились 900 пар. В топ-5 также входит гостиница «Националь», дворец торжеств «Сафиса», бутик-отель «Богородское» и «Якиманка-Холл».

Кроме того, молодожены довольно часто выбирают регистрацию на воде – во время мини-круизов на речных трамвайчиках расписались около 300 влюбленных.

Ранее KP.RU сообщал, что почти 200 пар поженятся в январские праздники в Москве. С 4 по 7 января будут работать дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС.