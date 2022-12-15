Депздрав Москвы: заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась

Медицинские учреждения обеспечены всеми необходимыми ресурсами для оказания помощи пациентам с ОРВИ и гриппом Фото: pixabay.com

В Москве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Прирост заразившихся составил 0%, госпитализация снизилась на 15%, сообщили в пресс-службе столичном Департамента здравоохранения.

Уточняется, что ситуация среди детей в течение последних двух недель стабилизировалась. Число госпитализаций сократилось также на 15% При сохранении такой тенденции возможен выход на плато.

Медицинские учреждения обеспечены всеми необходимыми ресурсами для оказания помощи пациентам с ОРВИ и гриппом. Свободно около 30% коечного фонда. Без сбоев работает и амбулаторное звено, для людей с симптомами вирусных инфекций организован отдельный вход.

В Депздраве Москвы напомнили, что при первых признаках гриппа и ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к специалистам. Врач проведет диагностику и назначит правильное лечение. Если лихорадка с высокой температурой сохранится в течение трех и более дней, то с медиком необходимо проконсультироваться снова.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за сутки выявили 1692 новых заболевших коронавирусом. В стационары попали 157 человек.