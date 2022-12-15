Главу Министерства жилищной политики Подмосковья обвинили в крупной взятке Фото: Артем КИЛЬКИН

Главу одного из управлений правительства Московской области, а именно - Министерства жилищной политики - Вагифа Агаева, а также четверых его коллег обвиняют во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Пока что Агаев помещён под стражу до 12 февраля 2023 года по решению суда, который удовлетворил ходатайство следователей. Вагифа Агаева обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), санкции по этой статье предполагают от 8 до 15 лет лишения свободы.

Помимо Агаева, по этому уголовному делу проходят начальник управления госслужбы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, сотрудницы Министерства жилищной политики Московской области Данара Терехова и Ольга Дягтерева и чиновница Мособлархитектуры Мария Королева.

Всех фигурантов коррупционного дела, кроме Агаева, отправили под домашний арест до 11 февраля 2023 года. Детали их преступления пока не раскрываются.

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