Сбежавшего от хозяйки месяц назад кота нашли в аэропорту Домодедово

Сотрудники Домодедовского аэропорта нашли сбежавшего почти месяц назад кота Смоки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сотрудники аэропорта Домодедово нашли кота Смоки, который сбежал из переноски, когда его хозяйка выходила из самолета. Животное потерялось почти месяц назад, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Смоки, кот породы русская голубая, сбежал еще в середине ноября. Хозяйке не разрешили самостоятельно найти животное, поэтому к поиску кота подключились сотрудники аэропорта и волонтеры. На территории аэродрома вели ежедневный мониторинг для поимки питомца. В результате животное отыскали.

Ветеринарная служба аэропорта проверила чип и идентифицировала кота. Его передали хозяйке, вместе с которой Смоки отправился домой.

Ранее KP.RU сообщал, что на задних сиденьях одного из автобусов Москвы нашли сразу два символа наступающего года: кота и кролика. Теперь сотрудники Мострансавто ищут владельца животных.