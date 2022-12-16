Еноты в Московском зоопарке погрузились в зимнюю спячку

В Московском зоопарке уснула группа енотов Фото: стоп-кадр из видео

Шесть енотов в Московском зоопарке погрузились в зимний сон. Это произошло из-за стабильно низкой температуры и погоды в целом, об этом сообщает на своем сайте Московский зоопарк. Такие погодные условия в дикой природе делает более сложным поиск и сбор корма для животных, поэтому их метаболизм замедляется.

Время, когда еноты засыпают, лишь примерное и может варьироваться в пределах нескольких дней. Еще в начале декабря зоологи заметили, что следы в вольере стали появляться реже, и еноты стали проводить больше времени в утепленном домике.

Для их комфорта на территории вольера есть два утепленных домика, но спать они предпочитают в одном. Спать одной пушистой кучей теплее и уютнее. А вот енотовидная собака Буба теперь живет отдельно. У нее личная территория, где ей комфортнее.

Зоологи отмечают, что еноты во время зимнего сна могут иногда выходить на улицу. Им не свойственны серьезные изменения метаболизма, а скорее у них включается режим «энергосбережения».

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