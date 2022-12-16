В Москве за сутки выявили 2131 случай заражения Covid-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за сутки выявили 2131 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. За последний месяц это самое большое количество заболевших в день, также впервые за этот период была пересечена отметка в 2 тыс. заражений.

За последние 24 часа госпитализированы 156 человек. Еще 16 пациентов скончались, 1266 выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 278 905 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 083 681 пациент выздоровел. Не справились с болезнью 47241 житель столицы.

Столица находится в красной зоне заболеваемости ковидом, так как превышен показатель в 150 заражений на 100 тысяч жителей за неделю.

Напомним, KP.RU писал, что днем ранее за сутки в Москве выявили 1692 новых заболевших коронавирусом. При этом пришлось госпитализировать 157 человек. Выздоровели и выписаны с меднаблюдения 1463 человека.