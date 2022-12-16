Одну из улиц в Новой Москве назовут в честь детского писателя Николая Носова

В 2023 году отмечается 115-летний юбилей Николая Носова, автора многих книг, рассказов и историй, которые многие россияне знают из детства.

Одна из улиц в Новой Москве будет носить имя известного писателя, создавшего множество книг для детей, Николая Носова. Она появится в 2023 году в Новом Внуково. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента развития новых территорий Москвы.

Топонимика квартала будет концептуально связана с творчеством писателя. Например, ЖК «Новое Внуково» расположен около реки Незнайка, а пересекать улицу Носова будет улица Аэростатная, которая отсылает к одному из приключений литературного героя.

В 2023 году отмечается 115-летний юбилей Николая Носова, автора знаменитого Незнайки, рассказа «Мишкина каша» и многих других книг, рассказов и историй, которые многие россияне знают из детства. В честь этого события власти Москвы решили увековечить память писателя, назвав его именем одну из улиц в Новой Москве.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в ноябре в Москве выпустили лимитированную карту «Тройка» в честь 15-летия госкорпорации «Ростех».