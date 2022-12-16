Волонтёры передали военнослужащим новогодние открытки от жителей Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фирменные новогодние открытки Москвы передали военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, волонтеры. В каждой открытке жители столицы оставляли добрые пожелания, слова благодарности и поздравления. Об этом пишет пресс-служба администрации Москвы.

Первые партии открыток передали из штабов «Москва помогает» в столичный военный комиссариат. Также карточки получат семьи военнослужащих. Подписать такие открытки может любой желающий в штабах волонтёрской организации до 8 января 2023 года.

Каждая открытка спереди украшена зимними пейзажами Москвы, подсвеченными новогодними декорациями, а оборотную сторону карточки оставили пустой для того, чтобы горожане могли написать там свои обращения к военным.

Всего в столице работают порядка 40 штабов «Москва помогает», работающих с 10:00 до 19:00 каждый день. Помимо подписания открыток, жители города могут также передать подарки, игрушки и угощения детям из новых регионов России, оставить тёплые и необходимые вещи для военных.

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