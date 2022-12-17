Сергей Собянин рассказал о работе пунктов по сбору подарков для участников СВО Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Во всех районах Москвы работают пункты «Москва помогает», которые собирают новогодние подарки для жителей новых территорий России, а также для участников специальной военной операции. Всего в городе работают больше 40 таких площадок, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодня собрано уже более 21 тыс. подарков. Москвичи приносят игрушки и книги для детей, открытки, письма, а также теплые вещи для участников СВО.

В пунктах работают волонтеры. К добровольческому корпусу акции уже присоединились более тысячи человек.

Пункты «Москва помогает» развернуты в парках и на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». Также с 23 декабря заработают площадки на территории зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» и у главного входа на ВДНХ.

— Спасибо каждому, кто не остаётся в стороне и участвует от чистого сердца, — написал Сергей Собянин.

Ранее KP.RU сообщал, что первая партия подарков от мэра Москвы отправилась в ЛДНР. Волонтеры отвезли 30 тыс. собранных наборов.