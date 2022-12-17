Автомобиль сбил курьера на велосипеде на востоке Москвы Фото: стоп-кадр из видео

На перекрестке Погонного проезда в районе дома №25 белый легковой автомобиль совершил наезд на проезжающий перпендикулярно велосипед. Об этом стало известно из Telegram-канала Дептранса Москвы.

Велосипедом управлял курьер одной из служб доставки. При столкновении с автомобилем курьера выбросило на проезжую часть.

На кадрах можно увидеть момент столкновения автомобиля и велосипеда.

Все обстоятельства происшествия и информация о пострадавшем на данный момент уточняются. Сообщается что движение на перекрестке не остановлено и остается свободным.

Ранее KP.RU сообщал, что на Хабаровской улице в Москве автомобилист сбил двух пешеходов. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. Легковой автомобиль выехал за притормозившим грузовиком и снес двух человек, переходивших дорогу. Одного из них отбросило на обочину, а другого протащило несколько метров, пока автомобиль не выехал с дороги и не врезался в дерево.