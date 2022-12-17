Около трети москвичей планируют наладить личную жизнь в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание заняться налаживанием своей личной жизни выразили 31% опрошенных жителей Москвы. Данные исследования опубликованы на сайте радиостанции «Говорит Москва» с которыми результатами опроса поделился сервис SuperJob.

По данным опроса 29% жителей столицы хотят тратить больше времени на хобби и свои увлечения, а 27% опрошенных считают важным заняться своим образованием и уделять больше времени родным и близким.

Среди популярных планов на 2023 год можно встретить и желание заняться спортом, сменить место жительства, сделать ремонт и просто банальный отдых.

Изменить свои взгляды на происходящее во всем мире хотят целых 16% жителей, а отказаться от вредных привычек — 14% людей.

Оставить же все как есть и в следующем году хотят всего четыре процента москвичей. Отмечается, что чем моложе респонденты, тем чаще они ставят в приоритет изменения в личной жизни.

Также ответы разнились в зависимости от дохода. Те кто зарабатывал меньше 50 тысяч рублей в месяц хотят устроить личную жизнь и сменить круг общения, а зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей хотят отказаться от вредных привычек и больше времени уделять изучению языков.

Ранее KP.RU писал о том, сколько москвичи планируют потратить на новогодние подарки. В среднем в столице люди тратят на подарки более 16 тысяч рублей. По этому показателю Москва опережает Ростов-на-Дону и Красноярск.