Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

Аэропорт Жуковский работает в обычном режиме, рейсы не задерживают и не отменяют Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 60 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково из-за непогоды: в городе и по области идет сильный снегопад. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации на утро воскресенья (08:30) во Внуково задержали 24 рейса, девять отменили, в Домодедово не могут улететь пассажиры 22 рейсов, еще два самолета отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживается семь вылетов, два рейса отменили. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что до 50% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние сутки. Больше всего снега зафиксировали в Павловском Посаде – до 23 миллиметров. Снег будет идти до вечера воскресенья 18 декабря. Ожидается еще около 5-10 мм атмосферных осадков.