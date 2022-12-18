Врачи выявили ещё 1282 заболевших COVID-19 в Москве за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 декабря в Москве выявили ещё 1 282 пациента с подтверждённым ковидом. С самого начала пандемии в столице переболели 3 281 583 человека, о чём сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Из 1 282 новых пациентов с коронавирусом 128 человек пришлось госпитализировать, так как их состояние не соответствовало показаниям к амбулаторному лечению. Также экспертизы подтвердили смерть ещё 15 жителей от ковида. Всего город потерял из-за этой болезни 47 273 жителей.

Также отметим, что 1 171 человек за сутки пошёл на поправку, пройдя полный курс лечения от инфекции. За всё время пандемии коронавируса в Москве полностью вылечились 3 086 148 человек.

Москва всё ещё находится в красной зоне заболеваемости коронавирусом. Напомним, такой статус присваивается городу, начиная со 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что два дня назад в Москве был зафиксирован новый антирекорд заражений коронавирусом.