РЖД: Плохая погода в Московском регионе не отразилась на графике пригородных поездов Фото: Олег ЗОЛОТО

Непогода в Москве и Московской области никак не отразилась на графике пригородных поездов в столичном регионе. В уборке снега с железнодорожных путей сейчас задействованы более тысячи сотрудников и 40 единиц техники. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Помимо тех сотрудников и техники, что брошены на очистку железнодорожных путей, ещё полторы тысячи человек заняты уборкой снежных заносов с платформ, станций и примыкающей инфраструктуры.

Точно так же не повлиял снегопад и на движение поездов «Аэроэкспресс». Как заявили в компании, доставка пассажиров до аэропортов Москвы осуществляется по расписанию, никаких задержек не предвидится.

Тем не менее, направляющимся в аэропорты людям рекомендуют пользоваться общественным транспортом с пересадкой на «Аэроэкспресс», и выезжать заранее, на всякий случай.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве начался небывалых масштабов снегопад. Только за утро 18 декабря в столице выпало более 30 % месячной нормы осадков.