Более 12,5 тыс. единиц техники и около 119 тыс. рабочих чистят снег в Москве

Коммунальщики убирают снег и обрабатывают дороги противогололедным материалом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве почти 119 тысяч человек и более 12,5 тысячи единиц техники задействованы в уборке снега. Всего за ночь в отдельных районах столицы выпало до 20 сантиметров осадков, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Для ликвидации снегопада привлекли дополнительные силы. Каждые четыре часа проводится механическое подметание улиц и дорог вместе с противогололедной обработкой. Особое внимание специалисты уделяют очистке тротуаров, дворов, подходов к станциям метро, МЦК и другим объектам инфраструктуры. Снег убирают круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города работают без сбоев.

Столичных автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва побила исторический рекорд по высоте сугробов. За прошедшие сутки высота сугробов увеличилась на 10 см: на ВДНХ до 33 см, в Тушино – до 33 см, а на Балчуге – до 38 см. Снег будут идти до вечера воскресенья.