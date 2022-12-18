Три новый платформы открыли на Курском вокзале в Москве

На перронах установили навесы, динамические табло и новое освещение. Фото: РЖД

В Москве на Курском вокзале открыли сразу три новые платформы - №5,6 и 7. Теперь возле них останавливаются поезда «Иволга» МЦД-2 и «Ласточки» до Орла, Курска и Белгорода, сообщили в телеграм-канале РЖД.

На перронах сделали современную навигацию, энергоэффективное освещение, навесы, динамические табло. Дойти до новых платформ можно через тоннель №2. Позднее для пассажиров будет доступен и тоннель №1, однако пока он находится на реконструкции.

Кроме того, на Курском вокзале обустроили дополнительный выход с платформы №1. Теперь люди могут пройти на станцию метро «Чкаловская», не заходя в сам вокзал.

Сейчас специалисты приступили к реконструкции еще четырех платформ. Модернизация Курского вокзала полностью завершится в 2023 году.

Ранее KP.RU сообщал, что снегопад в Московском регионе не отразился на графике пригородных поездов. Составы ходят в соответствии с расписанием.