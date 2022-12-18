В московских аэропортах назвали причины задержки рейсов

Московские аэропорты задерживают рейсы из-за обработки самолётов противообледенителями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорты Москвы сообщают о временных задержках рейсов, в связи с необходимостью в дополнительной обработке самолётов от обледенения. Это никак не связано с непосредственно непогодой - видимость позволяет вылетать и приземляться в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службы аэропортов столицы.

Несмотря на мощный снегопад в Москве - практически все аэропорты столицы работают в штатном режиме. Во Внуково заявили о том, что никаких отмен рейсов у них не планируется, но могут быть переносы из-за необходимости в дополнительной обработке фюзеляжа авиалайнеров.

В аэропорту Домодедово также сообщили о том, что работают в привычном ритме. Несмотря на непогоду - условия всё же позволяют осуществлять безопасные взлёт и посадку. Тем не менее, в пресс-службе сообщили о возможности переносов рейсов, но не их отмене.

Аналогичная ситуация в Шереметьево. Все три пресс-службы аэропортов также подчеркнули, что территории оперативно убираются от снега и обрабатываются, а взлётно-посадочные полосы поддерживают в надлежащем состоянии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что небывалый снегопад в Москве и Московской области не повлиял на работу пригородных поездов.