Певица Анна Севагина назвала приметы мужчины из своего сна, которого она ищет по всей Москве, фото: соцсети

Певица Аня Севагина, более известная как ANSE, рассказала о главных приметах мужчины своей мечты, которого она увидела во сне и теперь ищет, распространяя объявления в соцсетях и по Москве. О том, как выглядит её идеальный парень, певица рассказала «Мосленте».

По словам Севагиной, её идеальный возлюбленный из сна - это высокий, кареглазый мужчина с тёмно-коричневыми волосами, со спортивным телом и красивой улыбкой, а также «самой красивой родинкой на свете». К своим постам о поиске парня из сна ANSE прикладывает фоторобот, нарисованный ею по памяти, и рассказывает об обстоятельствах их встречи.

Девушка отметила, что несмотря на то, что сон снился ей давно - она его очень хорошо помнит, и уверена, что уже видела когда-то этого мужчину. Также Севагина заявляет, что даже во сне ощущала запахи, и это был самый реалистичный сон в её жизни. Он вдохновил певицу на создание одной из её песен.

Ранее KP.RU сообщал о том, что жительница Москвы начала поиск мужчины из своего сна, распространяя объявления об этом по всему городу.