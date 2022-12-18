Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 декабря 2022 14:11

Певица Анна Севагина назвала приметы мужчины из своего сна, которого она ищет по всей Москве

Девушка даже составила фоторобот по памяти
Сергей КУДРИН
Певица Анна Севагина назвала приметы мужчины из своего сна, которого она ищет по всей Москве, фото: соцсети

Певица Анна Севагина назвала приметы мужчины из своего сна, которого она ищет по всей Москве, фото: соцсети

Певица Аня Севагина, более известная как ANSE, рассказала о главных приметах мужчины своей мечты, которого она увидела во сне и теперь ищет, распространяя объявления в соцсетях и по Москве. О том, как выглядит её идеальный парень, певица рассказала «Мосленте».

По словам Севагиной, её идеальный возлюбленный из сна - это высокий, кареглазый мужчина с тёмно-коричневыми волосами, со спортивным телом и красивой улыбкой, а также «самой красивой родинкой на свете». К своим постам о поиске парня из сна ANSE прикладывает фоторобот, нарисованный ею по памяти, и рассказывает об обстоятельствах их встречи.

Девушка отметила, что несмотря на то, что сон снился ей давно - она его очень хорошо помнит, и уверена, что уже видела когда-то этого мужчину. Также Севагина заявляет, что даже во сне ощущала запахи, и это был самый реалистичный сон в её жизни. Он вдохновил певицу на создание одной из её песен.

Ранее KP.RU сообщал о том, что жительница Москвы начала поиск мужчины из своего сна, распространяя объявления об этом по всему городу.