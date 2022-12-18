Инфекционист Жемчугов назвал основные симптомы начала менингита Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-инфекционист Владислав Жемчугов, специализирующийся на особо опасных инфекциях, рассказал о том, какими симптомами сопровождается менингит, и как выявить заболевание в первый же день после того, как человек его подцепил. Об этом пишет издание «Говорит Москва».

По словам Жемчугова, менингит - это опасное заболевание с острыми последствиями, выявить которое помогают характерные симптомы. Среди таковых: боль в глазах и очень сильная мигрень. Также менингит сопровождается, от случая к случаю, насморком и лёгким кашлем.

Однако самым специфичным и знаковым признаком станет то, что пациент не в состоянии поднять прямую ногу из положения лёжа. Это верный способ проверить больного на менингит - если кто-то поднимет человеку ногу, пока тот лежит, то это действие отзовётся резкой болью в шее и голове. Если вы это подтвердили в домашних условиях - срочно вызывайте врачей.

Также инфекционист напомнил о необходимости сообщить врачам о том, были ли вы в контакте с мигрантами, потому что в таких случая специалисты берут мазок на менингококк.

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