Ряд пригородных поездов Ленинградского направления задерживаются из-за снегопада в Московском регионе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги задерживаются в Москве и Московской области. Причиной проблемы стал мощный снегопад в регионе, засыпающий железнодорожные пути рекордными объемами снега. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как отметили в ведомстве, вечером 18 декабря пассажиры Ленинградского направления ОЖД могут столкнуться с длительным ожиданием поезда. Интервалы движения из-за непогоды увеличили в пределах 15 минут.

Сообщается, что специалисты ОЖД делают всё возможное для того, чтобы вернуть поезда в график и снова запустить движение в штатном режиме. Причиной для этой проблемы стал обильный снегопад, последствия которого сейчас оперативно счищают с железнодорожных путей.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и вокзалах, чтобы быть в курсе актуальной обстановки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что могучий снегопад не повлиял на работу пригородных поездов в Москве, однако к вечеру снег усилился, и задержки всё же случились.