Новый зимний плейлист составили для московских парков

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Составлен новый зимний плейлист для московских парков, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Посетители услышат новые композиции, отобранные на 4-ом сезоне проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках».

Заявки на участие в конкурсе подавали артисты из 110 городов. Были отобраны 50 лучших треков, которые вскоре зазвучат в столичных парках. Новую музыку можно будет услышать в 13 местах города.

Проект реализуется уже шесть лет и преследует две цели: жители и гости Москвы смогут познакомиться с творчеством молодых артистов, открыть для себя новые имена, а для музыкантов это возможность повысить узнаваемость своего творчества.

Сообщается, что в плейлисты вошли треки коллективов Lurmish и «Гафт», группы Hehehe и исполнительницы Margosha.

Ранее KP.RU писал, что зимний горнолыжный сезон стартовал в столице. В Москве открылись 67 трасс для катания на лыжах.