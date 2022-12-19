Все 249 турникетов обновили на станциях МЦК в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

На станциях МЦК в декабре обновили все 249 турникетов. Их оснастили считывателем QR-кодов, в будущем пассажиры смогут оплачивать проезд через СБП. Пока что им доступны уже традиционные способы оплаты: картами и с помощью биометрии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все обновленные турникеты теперь принимают банковские карты, ранее такой способ оплаты был доступен только на крайних терминалах. Также теперь турникеты при оплате Face Pay срабатывают в три раза быстрее, а картой — более чем в два раза.

Отмечается, что в Москве к сервису бесконтактной оплаты по распознанию лица уже подключены более 220 тыс. пользователей. С начала его работы пассажиры совершили более 43 миллионов проходов.

Также изменилась подсветка: шрифт стал крупнее, добавили яркую обводку. На информационных экранах теперь отображается статус билета, остаток баланса и количество поездок.

В городском транспорте тестируют два пилотных проекта со способами оплаты с помощью системы быстрых платежей. В будущем планируется также внедрить возможность пополнения счета в приложении «Парковки России» с помощью СБП.

Ранее KP.RU писал, что в Москве началось голосование за новое название FacePay на русском языке.