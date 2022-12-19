Тишковец порадовал москвичей прогнозом погоды на новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается эталонная зима Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве с 31 декабря на 1 января прогнозируется морозная и относительно лунная ночь. Об этом сообщает в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Обычно более точный прогноз делается за пять дней до конкретной даты, но в преддверии Нового года появились первые контуры погоды в праздничную ночь.

Во всей Центральной России будет повышенное атмосферное давление, а сам регион окажется в мешке полярного воздуха.

В Москве, скорее всего, можно ожидать ночь без осадков. Будет дуть небольшой ветер, и температура воздуха достигнет отметки -13 градусов.

Такие показатели можно считать идеальной зимней погодой для Москвы. Сугробы в столице будут высотой 20-30 сантиметров, поэтому можно будет прогуляться по хрустящему снегу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве повторен рекорд высоты сугробов, который был зафиксирован в 1941 году. Высота снежного покрова тогда и сейчас составила 39 сантиметров.