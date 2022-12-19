Телефонные мошенники обманули 83-летнюю москвичку на 300 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Мужчина позвонил 83-летней москвичке и сообщил, что ее родственник стал виновником ДТП, за которое на него будет возбуждено уголовное дело. Он убедил пенсионерку передать через курьера 300 тысяч рублей за урегулирование вопроса, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Набравшая популярность мошенническая схема «Ваш родственник попал в беду» прошла удачно, но, созвонившись с родственником, пожилая москвичка поняла, что ее обманули. Она тут же обратилась в полицию.

Следователям удалось установить, что обманщик нанял курьером, который забирал у женщины деньги, своего 36-летнего знакомого. Оба в настоящий момент уже задержаны сотрудниками правопорядка. Все деньги, полученные обманным путем, они успели потратить.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие проводит комплекс мероприятий, которые направлены на установление дополнительных эпизодов незаконной деятельности задержанных.

Ранее KP.RU писал, что сотрудники полиции задержали трех работников кол-центра, которые обманули пенсионеров на 100 миллионов рублей. Всего сотрудникам удалось задержать уже десять человек этой мошеннической организации.