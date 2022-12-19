Водитель каршеринга насмерть сбил пенсионерку на востоке Москвы Фото: Прокуратура Москвы

19 декабря в Москве на улице Реутовская водитель сбил 78-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

25-летний водитель каршеринга двигался задним ходом и совершил наезд на медленно идущую пенсионерку.

Прокуратура Восточного административного округа будет контролировать принятие процессуального решения по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Ранее KP.RU писал, что на одном из перекретков Москвы машина сбила курьера, который ехал на велосипеде. При столкновении курьер вылетел на проезжую часть. Момент столкновения автомобиля с велосипедом курьера отчетливо видно на видео, которое предоставил Дептранс. Движение на перекрестке не было затруднено. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавшем уточняются органами.